Jérusalem (AFP). Cisjordanie: un Palestinien poignarde un Israélien avant d'être abattu

Un Palestinien a grièvement blessé un Israélien en le poignardant dans le cou avant d'être abattu lundi dans le sud de la Cisjordanie occupée, a indiqué l'armée israélienne. L'agression s'est produite à un carrefour au nord d'Hébron. Elle est la dernière en date d'une série d'attaques à l'arme blanche de la part de Palestiniens isolés contre des soldats, des policiers ou des civils israéliens. L'Israélien visé, un jeune homme de 19 ans, a été évacué dans un état grave, ont précisé les secours israéliens. Depuis le 1er octobre, les affrontements entre jeunes Palestiniens et soldats israéliens, les agressions mutuelles entre Palestiniens et colons et une série d'attaques anti-israéliennes à l'arme blanche ont fait d'un côté 55 morts palestiniens et Arabe israélien (pour moitié des auteurs d'attentats) et de l'autre huit morts israéliens. Le secteur d'Hébron est considéré comme une poudrière dans la Cisjordanie occupée par Israël. Plusieurs des auteurs d'attentat viennent d'Hébron ou de ses environs. Une adolescente de 17 ans y a été tuée dimanche par des gardes-frontières israéliens. Elle s'approchait d'eux en hurlant avec un couteau, selon la police israélienne, une version contestée par des témoins palestiniens.

