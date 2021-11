Handball : Oissel MRNHB s'impose dans le derby

Pourtant, ce sont les locaux qui réalisent une première mi-temps de meilleure facture et qui mènent logiquement à la pause 16-13. En seconde mi-temps, les choses s'inversent et les joueurs de Stéphane Moualek prennent les devants et ne lâcheront pas les trois points de la victoire.

Au classement, les bleus font une belle remontée à la 2ème place du classement toujours derrière le Caen HB à un point et devant Amiens Picardie HB à égalité de points avec les joueurs de l'agglomération rouennaise.

Prochain match pour Oissel MRNHB le samedi 7 novembre avec la réception de Sannois Saint-Gratien lors du 3ème tour de la Coupe de France.