Quevilly Rouen Métropole: l'oeil du capitaine Joris Colinet

"Il faudra faire un choix si nous ne sommes pas sereins en championnat" Joris Colinet

"On a gagné 3-0. On est resté sérieux sur ce match. On a respecté notre adversaire. La qualification est méritée dans son ensemble. On était venu pour gagner, on repart avec la victoire, on continue notre aventure, c'est bien.

L'histoire de la Coupe de France était ancrée à Quevilly, maintenant c'est un nouveau projet. On sort des poules régionales ce soir, on va voir le tirage qui nous est reservé jeudi. Peu importe l'équipe que vous rencontrez, vous pouvez jouer le coup à fond, ce sont des matchs à élimination directe donc il faut tout donner sur ce genre de rencontre.

Même si l'objectif premier est la montée en National, pour l'instant même avec la Coupe c'est un match par semaine donc ça ne nous handicape pas plus que ça. Arrivé en janvier dans les 32ème de finale, là cela commence à devenir plus compliqué car les matchs se déroulent dans la semaine avec deux matchs par semaine. Si on figure bien en championnat à ce moment là, pourquoi pas la jouer à fond mais il faudra faire un choix si n'est pas serein en championnat et si on n'a pas trop de points d'avance. On avisera à ce moment là, pour l'instant il n'y a pas à faire un choix, se focaliser sur une des deux compétitions.

Les nouveaux joueurs savent tres bien où ils ont mis les pieds en venant ici par rapport à cette compétition. Plus vous passer des tours, plus cela prendra de l'ampleur dans le club et dans le vestiaire."