Vancouver (AFP). Canada: quatre morts dans le naufrage d'un bateau d'observation des baleines

Quatre personnes sont mortes dimanche dans le naufrage d'un bateau d'observation des baleines au large de l'île de Vancouver (ouest du Canada) avec 27 personnes à bord, et le bilan pourrait s'aggraver, selon les gardes-côtes. "Les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus", a indiqué à l'AFP le commandant Desmond James de la garde côtière sans vouloir donner le nombre de personnes manquant à l'appel. "Quatre personnes ont été retrouvées sans vie", a-t-il ajouté. Selon les médias locaux, vers 21h00 locales (lundi 04H00 GMT), 11 personnes étaient hospitalisées ou soignées aux abords immédiats des quais de Tofino, une localité située sur la côte du Pacifique à l'ouest de l'île de Vancouver. C'est dimanche avant 17h00 locales (01H00 GMT lundi) que le centre de secours a reçu un appel indiquant que le Leviathan II était en train de sombrer à environ 12 kilomètres au nord-ouest de Tofino. Un hélicoptère de secours, un avion de surveillance maritime de la base de Comox (Colombie-Britannique), et trois vaisseaux des gardes-côtes continuaient de patrouiller en début de nuit. Le Leviathan II, bateau dédié aux promenades touristiques, était opéré par Jamie's Whaling Station. - Envoi d'une équipe d'enquêteurs - Cité par le Vancouver Sun, Lance Desilets, un guide touristique en mer, a indiqué qu'à la tombée du jour, trois ou quatre personnes étaient toujours disparues. Le bateau a coulé par l'arrière dans une zone de moins de 10 mètres de profondeur et la proue du bateau pointait au-dessus du niveau de l'eau, a-t-il ajouté. Autour, deux gilets de sauvetage flottaient, ainsi que des effets personnels de passagers, comme des sacs à main ou des vêtements. Dès l'annonce de l'accident, des bateaux ont convergé vers la zone pour participer aux recherches dont certains de la communauté autochtone Ahousaht. L'un de ces bateaux a pu remonter huit personnes à bord, selon le journal de la côte ouest. "La réponse a été extraordinaire" au sein de la communauté de Tofino, "des gens ont apporté des couvertures et de la nourriture", a déclaré la maire Josie Osborne, interrogée sur CTV. "Nos pensées et nos prières sont avec les passagers, l'équipage, les sauveteurs et leurs familles", a-t-elle écrit sur Twitter. L'endroit où croisait le bateau au large de Tofino est une zone prisée pour l'observation des cétacés comme le sont les baies de Clayoquot et de Barkley toutes proches. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a annoncé dimanche soir l'envoi d'"une équipe d'enquêteurs à Tofino en Colombie-Britannique pour enquêter sur le naufrage du navire d'observation des baleines Leviathan II". c'était une des dernières sorties de la saison pour ce bateau d'une vingtaine de mètres à trois ponts. La période d'observation des baleines touche à sa fin avec la fin des activités de la société Jamie's Whaling Station fixée au 31 octobre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire