Vancouver (AFP). Canada: cinq morts et un disparu dans le naufrage d'un bateau d'observation des baleines

Cinq personnes sont mortes et une est portée disparue dans le naufrage dimanche d'un bateau d'observation de baleines au large de l'île de Vancouver (ouest du Canada) avec 27 personnes à bord, selon la garde côtière canadienne. "Les recherches sont terminées, cinq personnes ont été retrouvées sans vie et une est (portée) disparue", a indiqué à l'AFP le commandant Desmond James de la garde côtière. Le dernier bilan fait état de 21 personnes sauvées sur les 27 personnes qui avaient pris place à bord du Leviathan II dimanche après-midi pour une promenade au large de Tofino, une localité située sur la côte du Pacifique à l'ouest de l'île de Vancouver. C'est dimanche avant 17h00 (01H00 GMT lundi) que le centre de secours a reçu un appel indiquant que le Leviathan II était en train de sombrer à environ 12 kilomètres au nord-ouest de Tofino. Pour une raison inconnue, le bateau d'observation marine de 20 mètres et doté de deux ponts, dont un extérieur, a chaviré par l'arrière dans des eaux de moins de 10 mètres de profondeur. Après le drame, la proue du bateau pointait au-dessus du niveau de l'eau, bien apparente, a raconté au Vancouver Sun Lance Desilets, un guide touristique en mer. Autour de l'épave flottaient deux gilets de sauvetage et des effets personnels de passagers, comme des sacs à main ou des vêtements. Dès l'annonce de l'accident, des bateaux ont convergé vers la zone pour participer aux recherches. L'un d'eux appartenant à la communauté autochtone Ahousaht a pu remonter huit personnes à bord, selon le journal de la côte ouest. L'endroit où croisait le bateau au large de Tofino est une zone prisée pour l'observation des cétacés comme le sont les baies de Clayoquot et de Barkley toutes proches. La côte est découpée sur l'ouest de l'île de Vancouver avec de nombreuses îles ou récifs. "Les creux était de 3 à 4 mètres, une mer forte, mais pas de vent et donc pas des conditions inhabituelles à celles que nous avons régulièrement", a déclaré John Forde, des croisières maritimes Tofino Whale à la télévision Global News. Ce navire était opéré par Jamie's Whaling Station, une des plus importantes sociétés spécialisées dans les sorties touristiques en mer et qui a déjà enregistré un accident mortel. En 1998, selon les archives du BST, le bateau d'observation des baleines, Ocean Thunder, avec 4 passagers à bord avait "été envahi et poussé en travers par une grosse lame". Cet accident avait fait deux morts. C'était une des dernières sorties de la saison pour ce bateau. La période d'observation des baleines se termine avec la fin des activités de la société Jamie's Whaling Station fixée au 31 octobre.

