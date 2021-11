Bruxelles (AFP). Migrants: l'UE va commencer à s'effondrer s'il n'y a pas d'actions immédiates et concrètes

Le Premier ministre slovène Miro Cerar a averti dimanche que l'Union européenne tout entière risquait d'imploser en l'absence d'"actions immédiates et concrètes sur le terrain" pour juguler le flux de migrants qui entrent en Europe par les Balkans. "Si nous ne prenons pas d'actions immédiates et concrètes sur le terrain dans les jours et semaines à venir, je pense que l'UE et l'Europe tout entière vont commencer à s'effondrer", a déclaré M. Cerar, dont le petit pays a vu transiter plus de 60.000 migrants en dix jours, en arrivant à un mini-sommet européen convoqué en urgence à Bruxelles.

