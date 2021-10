Sochaux-Caen (3-2) : Grosse désillusion pour Malherbe

En arrivant à Sochaux, tous les Caennais avaient certainement en tête la premières mi-temps ratée la semaine dernière contre Paris. Dans la semaine, le coach Franck Dumas avait annoncé qu'il était hors de question de renouveler une telle prestation, "avec si peu d'impact dans le jeu". Ses joueurs n'attendaient alors pas longtemps pour prendre le contrôle des opérations. La première occasion des Rouge et Bleu ne laissait pas le temps au chronomètre d'afficher une minute que Kandia Traoré aurait pu ouvrir le score face au but vide. Mais sa maladresse le rattrapait une fois de plus.

Entrepenants, les Caennais remettaient le couvert quelques minutes plus tard. Après un centre de Kandia Traoré, ils profitaient d'une erreur grossière du défenseur doubiste Boukary Dramé. Youssef El Arabi. seul devant Teddy Richert, prenait tout son temps pour ouvrir la marque (1-0, 8'). Mais il ne fallait pas longtemps aux locaux pour réagir. Sur corner Boukary Dramé rattrapait son erreur et égalisait (1-1, 12').

Par la suite, le jeu s'équilibrait et les Sochaliens reprenaient même du poil de la bête, même si une bonne tête de Traoré aurait mérité mieux (29'). Toujours à l'aise dans le jeu, les Caennais accentuaient encore un peu plus leu pression. Bien mené par Romain Hamouma côté droit, un nouveau contre caennais débouchait sur une bonne frappe en pivot de Benjamin Morel (31')

Au retour des vestaires, les Caennais semblaient vouloir entamer la seconde période comme ils l'avaient fait pour la première. C'est Nicolas Seube qui lançait les festivités avec une frappe puissante, bien contrée par Peybernes (48'). Dans les tribunes, nombreux étaient les observateurs à miser sur une deuxième partie de match aussi enlevée que la première. Mais jusqu'à l'heure de jeu, le rythme retombait, jusqu'à ce que Kandia Traoré ne trouve le chemin des filets. Mais logiquement hors-jeu, son but était refusé par le corps arbitral.

Quelques minutes plus tard, c'était au tour d'Alexis Thébaux de s'illustrer. Alors que Martin filait tout seul au but, le portier caennais s'interposait parfaitement (66'). Un nouveau contre des Doubistes offrait une nouvelle occasion à Martin qui échouait à nouveau.

Après une longue période de vide dans le jeu, les Sochaliens profitaient d'une mésentente des défenseurs caennais pour doubler la mise. Sur ce coup, Alexis Thébaux manquait sa sortie aérienne, percutant ses propres défenseurs. Maiga n'avait alors plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (2-1, 81'). Abbassourdis, les Caennais pliaient à nouveau à la suite d'un bon débordement côté droit des Doubistes. Maiga s'offrait le doublé (3-1, 86'). Le but de Romain Hamouma à la 88' minute de jeu semblait redonner un peu d'orgeuil aux Caennais (3-2, 88'). Alors que le match semblait filait tout droit vers un nul, les hommes de Franck Dumas ont laissé échappé un point précieux dans la lutte au maintien. Ce soir, Malherbe est de nouveau relégable, pour la première fois depuis la fin du mois de janvier.

La feuille de match

SOCHAUX - CAEN : 3-2 (1-1)

Samedi 16 avril 2011 - 31e journée de Ligue 1

Buts : Dramé (13'), Maiga (81', 86') pour Sochaux, El Arabi (8') pour Caen

Carton jaunes : Carlao (94') pour Sochaux, Yatabaré (19'), Inez (27') pour Caen

Sochaux : Richet - Dramé, Sauger, Perquis (Josse, 45'), Peybernes - Carlao, Martin, Boudebouz (Nogueira, 89'), Maurice-Belay - Ideye (Butin, 74'), Maiga

Caen :Thébaux - Inez (Sorbon, 71'), Leca, Heurtaux, Raineau - Seube, Yatabaré, Hamouma, Morel (Van la Parra, 83'), El Arabi (Mollo, 72') - Traoré