Varsovie (AFP). Pologne: élections législatives, les conservateurs catholiques favoris

Les Polonais ont commencé à voter dimanche matin pour renouveler leur Parlement, dans un scrutin que les conservateurs catholiques d'opposition devraient remporter, battant les libéraux centristes au pouvoir depuis huit ans. A l'ouverture d'un bureau de vote dans le centre de Varsovie, plusieurs personnes étaient devant la porte, bien plus que lors de la présidentielle en mai dernier. Ne voulant pas dire leur nom, elles n'en affichaient pas moins des opinions très tranchées. "Je vote pour Droit et Justice (PIS, conservateur, opposition), car je ne veux pas que les Allemands continuent à nous gouverner", lance un retraité. "Moi, je classe les partis politiques polonais en mauvais, très mauvais et pires", explique un autre retraité, ex-universitaire. "Je vote sans enthousiasme pour la Plateforme civique (PO, au pouvoir) parce que c'est la seule force qui puisse freiner le PIS, dont je n'aime surtout pas les méthodes de lutte politique". La question majeure de ces élections en Pologne, poids lourd économique d'Europe centrale, est de savoir si, après huit ans de gouvernements libéraux de centre droit, les conservateurs catholiques et populistes de Droit et Justice (PIS) de Jaroslaw Kaczynski recevront un soutien suffisant pour gouverner seule, et quels seront les autres partis représentés dans le futur parlement: ils peuvent être entre deux et sept, selon les sondages. Surfant sur une vague de promesses populistes et la peur des migrants, le PIS est crédité d'une avance d'au moins dix points sur les libéraux centristes de la Plateforme civique (PO), usés par le pouvoir et "abandonnés" il y a un an par leur leader charismatique Donald Tusk, aujourd'hui président du Conseil européen. Une campagne dynamique, ayant aussi recours à des arguments xénophobes, et de nombreuses promesses aussi alléchantes que difficiles à tenir - baisse des impôts et de l'âge de la retraite, augmentation des allocations familiales - expliquent cette avance. Jaroslaw Kaczynski, le frère jumeau du président Lech Kaczynski, tué en 2010 dans un accident d'avion à Smolensk (Russie), a déjà l'avantage d'avoir à la tête de l'Etat son homme, Andrzej Duda, élu en mai. Jaroslaw Kaczynski et sa candidate au poste de Premier ministre Beata Szydlo n'ont pas cessé d'expliquer aux électeurs qu'ils avaient à choisir entre "le bon changement" incarné par le PiS et le "chaos" qu'entraînerait inévitablement un gouvernement de coalition de leurs adversaires. La présence dans la course de plusieurs petits partis, dont des nouveaux venus sur l'échiquier politique, risque d'empêcher le PiS d'atteindre son objectif de plus de 230 sièges à la Diète qui en compte 460, et de plus de la moitié des 100 sénateurs qui seront aussi élus dimanche. - 'République confessionnelle'? - Aussi les hypothèses des politologues vont-elles d'un gouvernement majoritaire ou minoritaire monocolore du PIS à une coalition de ce dernier avec un partenaire non identifié (le mouvement antisystème Kukiz'15 du rockeur Pawel Kukiz ou le parti paysan PSL, allié actuel des libéraux, sont le plus souvent mentionnés au conditionnel) et jusqu'à une coalition hétéroclite de la PO avec des partenaires de droite et de gauche, unis par le seul désir d'empêcher le retour de M. Kaczynski au pouvoir. Les adversaires de M. Kaczynski évoquent le souvenir de la période 2005-2007 où il était au pouvoir, marquée par des rapports difficiles avec Bruxelles, Berlin et Moscou, au nom de la défense des intérêts nationaux, ainsi que par des tensions sociales et une "décommunisation" controversée. D'autres craignent que, proche sur bien des questions de société de l'Eglise catholique, le PIS ne durcisse encore la sévère limitation de l'avortement en vigueur, rende plus difficile la fécondation in vitro et renforce la place du catéchisme dans l'éducation. La Première ministre sortante Ewa Kopacz est allée jusqu'à mettre en garde les Polonais contre l'avènement d'une "république confessionnelle". Les bureaux de vote fermeront à 21h00 (20h00 GMT). Les premiers résultats des sondages effectués à la sortie des bureaux suivront rapidement.

