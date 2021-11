Accident en Gironde: Nathalie Goulet réclame la déviation de St Denis sur Sarthon

Alors qu'après le tragique accident entre un camion et un autocar en Gironde, certains mettent en cause l'infrastructure routière, la sénatrice ornaise Nathalie Goulet fait le parallèle avec St Denis sur Sarthon et réclame une nouvelle fois une rocade.