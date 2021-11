Libourne (France) (AFP). 41 ou 42: incertitude sur le nombre de passagers décédés dans le car

Un doute subsistait vendredi soir sur le nombre de passagers ayant péri dans l'autocar entré en collision avec un camion à Puisseguin (Gironde), a déclaré le procureur de la République de Libourne, Christophe Auger, évoquant "41 ou 42 passagers" décédés. "Il y avait une liste qui était dans le (car) qui n'a pas pour l'instant été retrouvée, et quand bien même pourrait-elle l'être, encore faut-il qu'elle soit exploitable, c'est pour ça que j'ai annoncé 41 ou 42 victimes", a déclaré Christophe Auger lors d'une conférence de presse. "On n'a pas le chiffrage", car le car "prenait des passagers à différents endroits, sur les communes" avec, semble-t-il, une "dernière étape à Petit-Palais". "On peut avoir des personnes inscrites qui ne se trouvaient pas dans ce (car), et l'inverse", a-t-il ajouté. Selon le magistrat, qui est en charge de l'enquête, huit personnes ont réchappé de l'accident, dont deux personnes "se trouvaient dans un état critique", avec un pronostic vital engagé. Les deux autres sont dans un état grave, mais leur vie n'est pas en danger, a-t-il ajouté. "Il est trop prématuré d'enviger une quelconque responsabilité pénale", a poursuivi le procureur, qui a indiqué que les "investigations vont se concentrer sur l'identification des corps des victimes". Une identification formelle pourrait prendre jusqu'à "trois semaines", a précisé le colonel Touron, de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). Interrogé sur les causes de l'accident, le magistrat est resté très prudent: "On en est au recueil des témoignages". "On a le positionnement du poids-lourd et du (car), mais on aura besoin d'examens techniques pour avancer sur les causes à l'origine de ce drame". "Il y a eu un choc, un feu s'est propagé sur la cabine du camion et dans le (car)", mais il est "trop tôt pour déterminer la raison principale et originelle de ce drame", a-t-il ajouté. Selon le magistrat, le chauffeur du car, légèrement blessé, est sorti de l'hôpital et a été entendu comme témoin. "Je ne confirme pas qu'il ait vu le camion à l'arrêt. Il a fait des déclarations, selon lesquelles le camion ne se trouvait peut-être pas tout à fait sur sa voie de circulation sur la droite".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire