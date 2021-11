Vienne (AFP). Russie et Jordanie d'accord pour coordonner des opérations militaires en Syrie

La Russie et la Jordanie se sont mises d'accord pour "coordonner" des opérations militaires en Syrie, a déclaré vendredi à Vienne le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov après une rencontre avec son homologue jordanien. "Les forces armées des deux pays, les forces russes et jordaniennes, se sont mises d'accord pour coordonner leurs actions, dont celles des forces aériennes en Syrie", a déclaré M. Lavrov à la presse, ajoutant qu'un "mécanisme" en ce sens avait été mis en place à Amman, la capitale jordanienne, alors que la Jordanie est l'alliée des Etats-Unis et fait partie de la coalition contre l'Etat islamique.

