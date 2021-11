Les chefs des diplomaties américaine, saoudienne, turque et russe ont entamé vendredi à Vienne des pourparlers inédits pour chercher une sortie de crise en Syrie. L'Américain John Kerry, le Russe Sergueï Lavrov, le Saoudien Adel al-Jubeir et le Turc Feridun Sinirlioglu étaient réunis dans l'après-midi dans un palace viennois, mais le trio Washington-Ryad-Ankara, farouche adversaire du régime syrien, s'oppose à Moscou, son plus fidèle allié.

