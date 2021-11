Football: Quevilly Rouen Métropole à Romilly Pont-Saint-Pierre en Coupe de France

Actuel leader du championnat de CFA, les joueurs de Manu Da Costa ont eu un parcours en Coupe de France difficile jusqu'a présent. Entré au 4ème tour de la compétition, les Rouges et Jaunes ont eu du mal à chaque fois à venir à bout des équipes plus faibles comme Grand-Quevilly (DH, 2-0) et Bolbec (PH, 1-0).

Romilly, le petit poucet

En sera t-il de même face à Romilly Pont-Saint Pierre ? Evoluant dans la Poule B de la Division d'Honneur Régionale, soit trois divisions en dessous de QRM, les Eurois ne réalisent pas un début de saison sensationel avec une victoire, un nul et deux défaites en quatres journées pour une 9ème place d'un championnat qui compte douze participants. Et pourtant, lors du 5ème tour de la Coupe de France, l'équipe euroise est venue à bout de Bois-Guillaume, équipe de Division d'Honneur, en prolongation 1-0.

"Je veux transmettre la haine de la défaite à mon groupe" Manu Da Costa

"L'objectif du club est très clair, c'est de faire le mieux possible en championnat. Après vous savez très bien que tous les matchs je les joue pour les gagner, je deteste perdre et c'est ce que j'essaye de retranscrire à mon groupe: la haine de la défaite et le goût de la victoire car on avance plus vite dans la victoire. On la jouera très sérieusement, on essaiera de faire ce qu'il faut mais c'est un gros risque pour nous qui peut nous pénaliser. Par exemple, à Bolbec ça nous coûte des cartons et la blessure de Jean-Paul Mendy", déclarait Manu Da Costa après la victoire en championnat contre Aubervilliers 4-0.

Un match déséquilibré sur le papier. Mais attention à la mauvaise surprise face à un petit poucet survolté à l'idée de jouer QRM.