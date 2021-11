Le mondial 2017 de handball au Kindarena de Rouen, c'est officiel !

Pour fêter l'événement, un tournoi de handball entre les équipes de jeunes de la Métropole a été organisé au Kindarena. L'occasion pour tous ces apprentis handballeurs d'arborer fièrement un tee shirt "France Handball 2017".

La joie des plus petits se lisait aussi sur le visage des élus et de ceux qui ont porté ce dossier. Le maire de Rouen Yvon Robert évoque "une grande chance pour tous les Rouennais et tous les handballeurs du territoire", l'ancienne ministre des sports Valérie Fourneyron souligne "la joie immense d'accueillir l'un des plus gros événements sportifs mondiaux", le président de la Ligue de Normandie de Handball Nicolas Marais se dit "très fier que Rouen ait été choisie pour accueillir une partie du Mondial".

"15 matchs qui vont marquer ce territoire de l'empreinte du handball" Joël Delplanque

Joël Delplanque, président de la Fédération Française, a rappelé que le Kindarena allait "accueillir une des quatre poules de la phase préliminaire du mondial du 13 au 20 janvier. Ce seront 15 matchs qui vont marquer ce territoire de l'empreinte du handball". Et le responsable de souligner également que la Golden League sera organisée au Kindarena le 7 janvier 2016 avec les demi-finales entre la France et la Norvège et entre le Danemark et le Qatar.

Pour l'heure, nous ignorons quelles équipes joueront au Kindarena. Le tirage au sort se fera en juin 2016.