Régionales 2015 : les solutions pour l'emploi des candidats du Calvados

"Il faut miser sur la transition écologique"

> Caroline Amiel (Europe écologie les verts, tête de liste Calvados)

"Il y a un fort taux d'emploi intérimaire dans la région. Il faudra réfléchir collectivement pour le réduire. Dans quelles conditions le travail est-il proposé ? Pour nous, quand on réfléchit au développement économique, il s'agit d'aller rechercher des filières émergentes qui sont dans la transition écologique. Il faut miser dessus : les filières bois, l'éco-construction, l'énergie en mer. On a les compétences en région pour développer tout ça".

"On ne peut pas être compétitif avec de très grandes exploitations"

> Anne Boissel (Debout la France, tête de liste Calvados)

"La politique est un combat. On s'engage parce qu'on veut changer les choses. Les agriculteurs ont beaucoup entendu parler des millions d'euros, mais ils ne tombent pas. L'emploi local est à défendre, et notamment pour ceux qui travaillent dans les exploitations agricoles familiales. Une grande coopérative comme à Isigny-sur-Mer avec un rayonnement mondial, c'est bien, mais il faut que demain, il y ait des producteurs de lait autour de cette coopérative. Bien sûr que la pêche ou l'agriculture peuvent embaucher, mais il faut que ces filières soient soutenus. Mais on ne peut pas être compétitif avec de très grandes exploitations."

"Repensons le monde rural"

> Fabiola Bounegnavath (Union populaire républicaine, deuxième sur la liste Calvados)

"Il nous faut repenser le monde rural et aider la recherche, notamment sur le plateau nord de Caen. Il faudrait rajouter un peu plus de service public dans la ruralité."

"La Région sert la soupe aux entreprises"

> Pierre Casevitz (Lutte Ouvrière, tête de liste Calvados)

"On ne s'en sortira pas si on interdit pas les licenciements. Les patrons ne peuvent plus piocher dans les chômeurs pour s'en débarrasser quelques mois plus tard. La Région sert trop la soupe aux entreprises. Personne ne met en cause les responsables des grandes entreprises. Les exemples ne manquent pas dans la région, comme à Villers-Bocage récemment. Trois maternités ont encore fermé ces derniers mois dans la région. Dommage."

"Les aides de la Région créent de l'emploi"

> Raphaël Chauvois (Parti Socialiste, tête de liste Calvados)

"Demain la Normandie sera la troisième région française dans l'aéronautique. Nous avons des atouts considérables dans l'agroalimentaire. Dans le Bessin, nous exportons du lait maternelle en Chine, par exemple. Voilà une entreprise largement soutenue par la Région, avec des aides remboursables et ça permet de créer des emplois. Nous misons sur les entreprises du futur, comme celles liées aux éoliennes au large de Courseulles. 100 millions d'euros sont prévus pour agrandir le port de Cherbourg et 50 millions pour l'usine de maintenance de Ouistreham. Ça donnera 100 emplois. Pas besoin de grands discours, mais il faut être sur le terrain. Au niveau de l'agriculture, nous travaillons à l'attribution de fonds européens pour aider l'ensemble des agriculteurs."

"Il faut fermer les frontières"

> Philippe Fouché-Saillanfest (Front National, deuxième sur la liste Calvados)

"Fermer les frontière et empêchons les entreprises de délocaliser, au niveau national. Au niveau local, nous pouvons améliorer la formation professionnelle, car beaucoup de jeunes n'ont pas accès à des outils modernes dans les centres de formation. Une fois sur le terrain, ils sont perdus".

"Mettons en place un label Made in Normandie"

> Marie-Jeanne Gobert (Front de gauche, deuxième sur la liste Calvados)

"Il nous faut harmoniser les politiques régionales et nationales. Il ne faut pas toujours plus de profits, ou de concurrence. La première chose, c'est que nous devons mobiliser les acteurs pour bloquer ces logiques. Il nous faut agir à ce niveau. Concernant la précarité, Renault Trucks a licencié tous ses intérimaires, malgré les aides. Nous le combattons. Il faudra encore plus de formation pour les jeunes. Dans l'agriculture, l'argent tombe contrairement à ce qui est dit dans ce débat, mais pas pour les petits producteurs... Nous proposons de mettre en place un label Made in Normandie pour protéger la production agricole régionale, dans notre réseau de distribution mais aussi en dehors de la région."

"La majorité actuelle fait du plagiat"

> Rodolphe Thomas (Union du centre et de la droite, tête de liste Calvados)

"Comment accueillir des entreprises ? Cette question concerne aussi le Conseil régional. Hervé Morin l'a clairement affiché depuis quelques mois : ça fait six mois qu'il présente ce projet de 100 millions d'euros pour les énergies du futur. La majorité actuelle fait du plagiat. Côté proposition : développer l'apprentissage avec un gouvernement qui a tout cassé, les entreprises attendant plus d'aide fiscale. Sur le projet Made in Normandie proposée par le Front de gauche, pourquoi ne pas l'avoir déjà lancé alors qu'ils sont en place depuis 10 ans ?"