Paris (AFP). Ligue des champions: PSG et Real Madrid dos à dos, émotions pour Martial

Le Paris SG et le Real Madrid se sont neutralisés 0 à 0 dans une affiche qui n'a pas tenue ses promesses mercredi en Ligue des champions, tandis qu'Anthony Martial est passé par toutes les émotions avec Manchester United, coûtant un penalty puis égalisant contre le CSKA Moscou (1-1). GrA - Les deux cracks dos à dos Dans un match qui a manqué de piquant, les deux poids lourds du groupe A, le Paris SG et le Real Madrid (tous deux en tête avec 7 points), se sont donc quittés sur un 0-0 inattendu au Parc des Princes. La tête de la poule se jouera sans doute au retour à Santiago-Bernabeu le 3 novembre. Avantage au Real ? Dans ce duel sur un faux rythme, la bande à Zlatan Ibrahimovic -- décevant -- peut dire merci à son gardien Kevin Trapp, de retour de blessure, qui a multiplié les gestes de classe. Angel Di Maria, trop discret, a été remplacé après l'heure de jeu, tout comme Edinson Cavani. Côté Real, Cristiano Ronaldo, sans l'aide de Karim Benzema (forfait sur blessure), a insuffisamment pesé. Dans l'autre match du groupe, Malmö a empoché ses premiers points en battant chez lui le Shakhtar Donetsk 1 à 0. Si les Suédois renouvellent cette performance en Ukraine au retour, ils auront une bonne chance d'être reversés en Europa League. Ils pourraient ainsi avoir l'esprit plus léger pour le retour à la maison de "leur" Zlatan, révélé à Malmö, le 25 novembre. GrB - Martial se rattrape L'histoire d'amour naissante entre Manchester United et sa pépite à 80 M EUR, Anthony Martial, a failli connaître un premier accroc: l'ex-joueur de Monaco a commis une main dans sa surface, avec un penalty à la clé réussi en deux-temps par le CSKA Moscou. Mais le jeune français de 19 ans s'est rattrapé avec une tête et son premier but en C1 pour United (1-1). Ouf ! L'équipe de Louis Van Gaal limite la casse et se maintient en bonne position avec 4 points, tout comme le CSKA, derrière Wolfsburg, leader du groupe avec 6 points après avoir battu le PSV Eindhoven (2-0), bon dernier avec 3 unités. GrC - Bonne opération pour l'Atletico Madrid Les Colchoneros de Diego Simeone ont logiquement écrasé Astana 4-0, avec des buts de Saul Niguez, Jackson Martinez et Oliver Torres, avant un contre son camp. Grâce à ce succès, l'équipe d'Antoine Griezmann revient à égalité de points en tête de la poule C avec Benfica, qui s'est incliné sur la pelouse de Galatasaray (2-1). A noter un petit évènement du côté turc, avec un très beau but -- extérieur du gauche dans la course entre les jambes du gardien -- de l'Allemand Lukas Podolski, 30 ans. GrD - La Juve s'en tire bien La Juventus n'a pas brillé chez elle contre le Borussia Mönchengladbach (0-0). Mais la "Vieille Dame" s'en tire bien, en dépit de la victoire dans l'autre match du groupe D de Manchester City contre Séville (2-1). Résultat des courses, les Turinois de Paul Pogba sont toujours en tête avec 7 points, devant les Citizens (6 pts), Séville (3 pts), tandis que Mönchengladbach est déjà largué (1 pt). Le but gag de la soirée est à mettre au crédit d'Adil Rami, qui marque contre son camp sévillan du tibia

