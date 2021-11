Paris (AFP). Ligue des champions: Verratti et Trapp d'entrée au PSG, Modric remplaçant du Real

Marco Verratti et Kevin Trapp sont bien présents dans le onze de départ du Paris SG, mercredi pour le choc de Ligue des champions contre le Real Madrid, où Luka Modric sera remplaçant, selon la feuille de match officielle. Comme il l'espérait, Laurent Blanc peut donc titulariser Verratti, son milieu de terrain étant complètement rétabli d'une lésion au mollet. Il sera épaulé comme d'habitude par Thiago Motta et Blaise Matuidi dans l'entre-jeu. Autre retour attendu, celui de Kevin Trapp, qui tient sa place dans les buts, à présent débarrassé de son élongation à la cuisse droite. L'intérim de Salvatore Sirigu n'aura duré qu'un match, à Bastia samedi dernier (2-0) en championnat. Trapp aura devant lui une défense presque classique, avec Serge Aurier et Maxwell sur les côtés droit et gauche, Thiago Silva et Marquinhos en charnière. Le jeune Brésilien remplace comme prévu David Luiz, forfait (genou). Devant, Paris pourra compter sur son trio "CDI", Cavani-Di Maria-Ibrahimovic. En face, Rafael Benitez, déjà privé d'armes offensives telles que Karim Bnezema, Gareth Bale et James Rodriguez, tous blessés, a décidé de ne pas faire débuter son milieu de terrain Luka Modric. Le Croate, diminué par une douleur à un mollet, sera sur le banc et remplacé numériquement par Lucas Vazquez, car Isco descendra d'un cran. Pour le reste, les Madrilènes pourront compter sur leur star incontournable, Cristiano Ronaldo, à la pointe de l'attaque. Composition des équipes: Paris SG: Trapp - Aurier, Thiago Silva, Marquinhos, Maxwell - Verratti, Thiago Motta, Matuidi - Di Maria, Ibrahimovic, Cavani Real Madrid: Navas - Danilo, Varane, Ramos, Marcelo - Isco, Casemiro, Kroos - Jesé, Cristiano Ronaldo, Lucas Vazquez

