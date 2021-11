Rouen : la date des Concerts de la Région déjà dévoilée !

Le 12 octobre dernier, les conseillers régionaux haut‐normands réunis en assemblée plénière ont décidé de reconduire les concerts gratuits de la Région en juillet 2016. L'Euro 2016 se tenant du 10 juin au 10 juillet, les concerts gratuits de la Région et le festival Beauregard ont décidé de faire cause commune. Les concerts de la Région se dérouleront donc du 7 au 10 juillet, soit une semaine après le festival Beauregard et quelques jours après la fin de l'année scolaire (5 juillet). En effet, les 8 et 9 juillet, aucun match de l'Euro ne se disputera, laissant le champ libre aux Concerts de la Région.

"La culture, sous toutes ses formes, doit être soutenue en Normandie. En 2014 et 2015, le festival Beauregard et les concerts gratuits de la Région ont connu tous deux un grand succès. Avec l’Euro de football, organisé en France, il était important pour nous de ne pas fragiliser les équilibres économiques. Nous souhaitons aussi encourager l’usage des transports publics pour assister à ces beaux événements populaires normands", ont indiqué Nicolas Mayer‐Rossignol et Laurent Beauvais, Présidents des Régions Haute et Basse-Normandie.

Une offre de transport à 5€

Dans l'objectif de favoriser l'usage des transports collectifs, les actuelles deux régions normandes envisagent de mettre en place une tarification spéciale à 5€ sur les trains entre Rouen et Caen.