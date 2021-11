Le plus gros paquebot du monde à Cherbourg en 2016

C'est un géant des mers de 362 mètres de long pour 66 mètres de large. Et surtout, il peut transporter jusqu'à 6300 passagers et plus de 2000 membres d'équipage. Le paquebot Harmony of the Seas, le plus gros du monde, sera en escale à Cherbourg le 27 mai 2016.



Sorti des chantiers navals STX en avril 2016, ce navire sera un véritable parc d'attraction mobile : trois toboggans aériens, deux simulteurs de surf, deux murs d'escalade, une patinoire, des jaccuzis suspendus, une tyrolienne, etc. Comble de la technologie, le bien nommé "Bionic Bar" où des robots vous servent des cocktails... Enfin, les passagers des cabines intérieures pourront bénéficier de balcons virtuels !

Le compagnie maritime Royal Caribean International est propriétaire de ce paquebot, qui naviguera par la suite en Méditerrannée.



[video]