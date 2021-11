Chiffre du jour : 20% des femmes le font dans leur vie

On apprend d'un sondage réalisé par la marque Gemey Maybeline que 20% des femmes utiliserait un produit de maquillage périmé !

Je me suis renseigné autour de moi, dans mon entourage féminin et quasiment aucune de mes amies ne savait qu'il y avait une date de péremption...

Mais après quelques recherches, en règle général les mascaras se garderaient environ 3 mois, les fonds de teint pareil et les fards et autres crayons 6 mois ou 1 an !

