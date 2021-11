Paris (AFP). Ligue des champions: Paris se mesure au Real, choc City-Séville

L'ambitieux Paris SG passera un test grandeur nature face au puissant Real Madrid, mercredi lors de la 3e journée de la Ligue des champions, qui sera également marquée par le duel d'outsiders entre Manchester City et Séville. Tous les matches de la phase de groupes sont programmés à 20h45, heure française. Gr.A - Le PSG à l'épreuve du Real Paris SG (FRA) - Real Madrid (ESP): fort de deux victoires, Paris est très bien parti pour atteindre les 8e de finale. Tout comme son rival madrilène. La première place est donc en jeu et même un peu plus encore pour le PSG, qui veut impressionner l'Europe. Le Real est très diminué en attaque (Benzema, Bale et Rodriguez sont forfait) mais demeure redoutable, Cristiano Ronaldo oblige. Côté PSG en revanche, Laurent Blanc n'a annoncé que l'indisponibilité de David Luiz, ce qui est de bon augure quant à la participation du gardien Trapp et du milieu Verratti, qui étaient jusqu'alors incertains. Malmö (SWE) - Shakhtar Donetsk (UKR): l'entraîneur du Shakhtar Mircea Lucescu en a convenu après la défaite concédée à domicile face au PSG (3-0) lors de la journée précédente: son équipe en est réduite à jouer la 3e place, synonyme de reversement en Europa League. Pour cela, il faudra aux Ukrainiens engranger leurs premiers points sur la pelouse de Malmö, présumé "Petit Poucet" du groupe. Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Real Madrid 6 2 2 0 0 6 0 6 2. Paris SG 6 2 2 0 0 5 0 5 3. Malmö FF 0 2 0 0 2 0 4 -4 4. Shakhtar Donetsk 0 2 0 0 2 0 7 -7 Gr.B - ManU, confirmation attendue CSKA Moscou (RUS) - Manchester United (ENG): après deux journées, tout a été remis à zéro. Ou presque, puisque chaque équipe compte 3 points dans ce groupe encore très homogène. Pour les Red Devils, il s'agira donc d'enchaîner après leur succès contre Wolfsburg (2-1) et prouver que la chute initiale chez le PSV ne fut qu'un accident. Pour cela, ils peuvent compter sur Rooney, de nouveau buteur le week-end dernier face à Everton. Wolfsburg (GER) - PSV Eindhoven (NED): pour les deux perdants de la précédente journée, l'objectif sera de repartir de l'avant. Wolfsburg, qui vit des heures difficiles et pleines d'incertitudes en raison du scandale qui éclabousse son propriétaire Volkswagen, est à la peine en championnat (7e). Saura-t-il se refaire le moral face à un PSV en "manque de maturité", comme a pesté ce week-end son entraîneur Phillip Cocu ? Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. CSKA Moscou 3 2 1 0 1 3 3 0 . Manchester United 3 2 1 0 1 3 3 0 . PSV Eindhoven 3 2 1 0 1 4 4 0 . Wolfsburg 3 2 1 0 1 2 2 0 Gr.C - Relance impérative pour l'Atletico Atletico Madrid (ESP) - Astana (KAZ): surpris à Vicente-Calderon par Benfica (2-1), les Colchoneros doivent réagir. A fortiori face à la modeste formation d'Astana, largement à sa portée. L'Atletico pourra notamment compter sur son homme en grande forme, Griezmann, auteur d'un début de saison fracassant (6 réalisations en 10 matches officiels) et d'un but "à la Messi" dimanche qui a fait le tour des écrans.

