Saint-Pétersbourg (AFP). Ligue des champions: Lyon au plus mal

Battu (3-1) sur le terrain du Zenit Saint-Pétersbourg mardi, lors de la 3e journée de la Ligue des Champions, Lyon, dominateur surtout après la mi-temps mais totalement inefficace, a sans doute abandonné ses illusions de qualification pour les 8es de finale. C'est la première fois de son histoire en C1 que l'OL ne remporte aucune de ses trois premières rencontres de poules et concède un but aussi rapidement. Artem Dzyuba a ouvert la marque dès la 2e minute, en profitant d'une mésentente entre Christophe Jallet et Maxime Gonalons devant Oleg Shatov pour mettre les Lyonnais en difficulté d'entrée. Si Alexandre Lacazette a eu le mérite d'égaliser, en reprenant d'une "Madjer" un centre délivré de l'aile droite par Jallet, Hulk a redonné l'avantage au Zenit en début de seconde période, d'une frappe lourde du pied gauche se logeant dans la lucarne (2-1, 56e), le deuxième but de sa carrière en Ligue des Champions. Le Brésilien, danger permanent pour l'OL, est impliqué dans six des huit buts de sa formation en C1 cette saison. En servant Shatov, il était encore à l'origine de la contre-attaque amenant le troisième but, inscrit de près par Danny, parti à la limite du hors-jeu (3-1, 82e). Avec un point, Lyon occupe désormais avec La Gantoise, battue à Valence (2-1), la dernière place du groupe H. Mathématiquement, le club rhodanien peut toujours se qualifier pour la phase finale en gagnant ses trois derniers matches, mais la 3e place, synonyme de repêchage en Europa League, semble à sa portée. De son côté, le Zenit, qui jouera à Gerland lors de la prochaine journée, est maintenant en position de force, avec 9 points, pour rejoindre les 8es de finale. Comme Valence (2e, 6 pts). - Domination stérile - L'entraîneur lyonnais Hubert Fournier avait confirmé le 4-3-3 adopté en seconde période en championnat vendredi à Monaco (1-1). Dans le trio offensif, au lieu de Rachid Ghezzal, c'est le Brésilien Rafael, plutôt arrière droit ou arrière gauche vendredi en Principauté, qui était titularisé comme ailier droit, alors que Mathieu Valbuena occupait le flanc gauche de l'attaque. Ce plan n'a pas fonctionné pour un OL qui a eu la possession du ballon en première période (53%) mais sans jamais rien en faire, à l'exception d'une belle tentative de Mapou Yanga-Mbiwa, repoussée brillamment par le gardien Mikhail Kerzhakov après un coup franc joué par Valbuena (22e). Les autres occasions de la première période ont été à l'actif du Zenit, qui, sans avoir la balle, a eu le contrôle du jeu. Dzyuba tirait au dessus après une action de Hulk et Shatov (26e), Yanga-Mbiwa repoussait un tir de Danny (27e) avant qu'Anthony Lopes ne détourne une tentative de Hulk (30e). Après la mi-temps, l'OL, plus dynamique, a accru sa possession du ballon (60%) mais sans être précis dans le dernier geste, tout en s'exposant aux contres. Lacazette aurait pu inscrire un second but mais manquait de justesse la réception d'un centre de la droite de Jallet (58e,) qui avait aussi tiré de peu à côté (47e). L'attaquant, dont une reprise de la tête était arrêtée par Kerzhakov (73e), était encore contré par Aleksandr Anyukov (78e).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire