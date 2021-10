Zurich (AFP). Fifa: élection à la présidence de la Fifa maintenue au 26 février

L'élection à la présidence de la Fifa a été maintenue à la date prévue du 26 février, en dépit du chaos à la tête de l'instance avec les suspensions de Joseph Blatter et Michel Platini, a indiqué mardi le comité exécutif, gouvernement du foot mondial, réuni à Zurich. Ce maintien était attendu puisque aucune demande forte de report n'avait été faite. Pour l'heure, les deux poids lourds à avoir déposé leur candidature sont le prince jordanien Ali et M. Platini, pas écarté de facto par sa suspension par la commission d'éthique de la Fifa pour 90 jours. Cette réunion d'urgence du comité exécutif avait été décidée le 9 octobre au lendemain du énième séisme qui avait secoué la Fédération internationale avec la suspension pour 90 jours de Blatter, président démissionnaire de la Fifa, et de Platini, président de l'UEFA, vice-président de la Fifa, et jusque-là grandissime favori à la succession du Suisse, à la tête de l'instance mondiale depuis 1998. Les deux hommes sont liés par un versement controversé de 1,8 million d'euros du premier au second en 2011, pour lequel Platini a reconnu lundi dans un entretien au Monde qu'il n'y avait pas de contrat écrit. La commission d'éthique de la Fifa a suspendu Blatter et Platini pour la même période alors que la justice suisse a fait un distinguo: le Suisse a été entendu en qualité de prévenu, le Français en tant que témoin assisté. Les postulants à la présidence de la Fifa ont jusqu'à lundi 26 octobre minuit pour déposer leurs candidatures, avec un minimum de cinq parrainages de fédérations affiliées à la Fifa nécessaires. La commission électorale examinera ensuite la validité des candidatures. Le panel qui jugera l'intégrité des candidats est composé des mêmes personnes qui ont suspendu M. Platini.

