12ème festival du cinéma d'animation à Villedieu

Une dizaine de films est proposée durant toute la semaine au cinéma de Villedieu. Il y a des séances "classiques" et aussi des séances ateliers comme celle où vous pourrez découvrir les trucages utilisés dans les films. Retrouvez aussi des intervenants pour discuter des films et techniques de cinéma après les pionniers du cinéma, Shaun le mouton ou encore persistence of vision.

Durant tout le festival, tarif unique de 5€. Retrouvez le programme complet sur www.villedieu-cinema.fr

Ecoutez Christophe Lapeyre, programmateur du cinéma de Villedieu, nous parler de cette 12ème édition: