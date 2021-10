Los Angeles (AFP). Ruée sur les préventes de Star Wars et ultime bande-annonce

La fièvre "Star Wars" monte encore deux mois avant la sortie du nouvel opus de la saga intergalactique avec une ruée sur les préventes de billets qui a paralysé de nombreux sites internet et une ultime bande-annonce. Les préventes du septième opus de l'épopée intersidérale, "Le réveil de la force", ont démarré lundi en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Aux Etats-Unis, l'afflux de fans a paralysé le site Fandango. En France, la page Starwars.fr connaissait des pannes intermittentes tandis qu'en Grande-Bretagne, certains sites ont également succombé à un raz-de-marée de fans, comme celui de la chaîne de cinémas Picturehouse. Sa concurrente Odeon a déclaré que ses préventes de tickets ont été rapidement épuisées et son site connaissait également des problèmes techniques. "Nous essayons de réparer aussi rapidement que possible. Restez avec nous pendant que nous implorons la Force!", plaisantait Odeon sur le réseau social Twitter. La première mondiale du film aura lieu à Los Angeles le 14 décembre suivie d'une sortie dans de nombreux pays dont la France et la Suisse le 16, avant d'arriver en Amérique du Nord le 18 décembre. L'empire Disney, qui a racheté Lucasfilm pour 4 milliards de dollars il y a trois ans, commence ainsi déjà à capitaliser sur son investissement, deux mois avant la sortie du film. Le site spécialisé dans le cinéma Deadline.Com évoque un lancement mondial record à 615 millions de dollars. Le film est estimé avoir coûté aux alentours de 200 millions. Les experts anticipent aussi des recettes de produits dérivés astronomiques de l'ordre de 3 à 5 milliards de dollars. Dans son art du marketing réglé avec une minutie d'horloger, Disney continuait d'attiser les fans avec la diffusion lundi de la bande-annonce officielle, diffusée en primeur sur la chaîne de sport américaine ESPN avant d'inonder les réseaux sociaux. - Indices sur l'intrigue - Après deux petits "teasers" et une autre bande-annonce dévoilée en avril, les 2 minutes 23 d'images inédites ont distillé de nouveaux indices sur l'intrigue encore entourée de secret du premier épisode en dix ans de l'épopée intersidérale. On y découvre aussi un peu plus la nouvelle génération de héros de la saga. "Le réveil de la Force" démarre 30 ans après la fin du "Retour du Jedi". La vagabonde solitaire Rey (Daisy Ridley) vit sur une planète désertique, le pilote le plus rapide de la galaxie Poe Dameron (Oscar Isaac) est envoyé en mission "par une certaine princesse", à savoir la mythique Leia (Carrie Fisher), désormais grisonnante, tout comme l'inénarable franc-tireur Han Solo (Harrison Ford). Le personnage pivot du nouvel opus promet d'être John Boyega: dans la bande-annonce officielle, on le voit retirer un casque de soldat de l'Empire avant de rejoindre Rey et Han Solo pour combattre "le côté obscur de la Force". Le méchant Kylo Ren, interprété par Adam Driver, mène son armée du Premier Ordre, issue de l'Empire, dans une offensive sanglante face à la planète Jakku et aux rebelles qu'ils affrontent lors de spectaculaires batailles spatiales. "Rien ne se dressera sur notre chemin. Je finirai ce que tu as commencé", promet d'un ton lugubre Kylo Ren, armé d'un sabre laser cruciforme et vêtu de noir, en s'adressant au masque écrasé que l'on devine appartenir à Dark Vador. Le mystère plane encore sur les liens de sang éventuels Kylo Ren et le méchant le plus adoré de toute la galaxie. Mi-août, le réalisateur d'"Episode VII" J.J. Abrams avait déclaré dans Entertainment Weekly que que Kylo Ren n'était pas le "vrai" nom du personnage et que la révélation de ses origines familiales, peut-être du côté de Dark Vador, pourrait générer l'une des surprises du film.

