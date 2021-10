Elle prend la décision de devenir aveugle.

Alors que la plupart des non-voyants n'ont qu'un seul rêve, celui de retrouver la vue, Jewel a elle pris la décision de renoncer à la sienne.

Cette envie s'est faite ressentir depuis toute petite. Déjà, à 8 ans, elle restait des heures et des heures à fixer le soleil à l'œil nu, sans protection dans le but de se détériorer la vue. À l'âge de 18 ans, elle se promenait avec une canne blanche et des lunettes de soleil pour sortir, et à 20 ans, elle connaissait parfaitement le braille, ce système permettant au aveugles de lire.

« Je prétendais être aveugle et l’idée de l’être vraiment a fait son chemin » a-t-elle déclarée.

C’est finalement à l’âge de 21 ans que, pour parvenir à ses fins, la jeune femme s'est aspergé les yeux de produits très chimiques et extrêmement corrosifs, destinés à déboucher les canalisations. Au bout de six mois de ce processus douloureux, elle perd finalement la vue.

Agée de 30 ans aujourd’hui, elle ne regrette rien : “Je suis heureuse. Mais si quelqu’un vit la même chose que moi, je lui dirais de ne pas se rendre aveugle de la même manière que moi. Parlez à un psychiatre, essayez de trouver quelqu’un pour vous aider. Ne le faites pas vous-même, c’est dangereux”.