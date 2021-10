Montréal (AFP). Le Canada vote et pourrait pencher vers Trudeau comme Premier ministre

Justin Trudeau pourrait mettre fin lundi à une décennie de pouvoir conservateur au Canada et devenir Premier ministre, 30 ans après son père, si son parti libéral emporte les législatives comme les derniers sondages le laissent entrevoir. Son dernier fils dans les bras et accompagné de son épouse Sophie et de ses deux autres enfants, Justin Trudeau est arrivé dans un bureau de vote de sa circonscription montréalaise peu avant 10h45 locales (14h45 GMT). "Ca va être compté ce soir", a-t-il expliqué à son fils aîné en glissant son bulletin dans l'urne, les traits fatigués par un dernier weekend de campagne qui l'a vu passer d'Halifax en Nouvelle-Ecosse (Est) à Vancouver sur la côte pacifique de la Colombie-Britannique. Tout au long des 78 jours de la plus longue campagne électorale de l'histoire, les intentions de vote se sont inversées entre les libéraux et les sociaux-démocrates tandis que les conservateurs ont pratiquement gardé le seuil des 30%. Dans un dernier sondage publié dimanche soir, l'institut Nanos a confirmé la tendance de la dernière semaine avec des libéraux crédités de 38,2% des intentions de vote sur la moyenne des sondés de vendredi à dimanche. Les conservateurs du Premier ministre sortant Stephen Harper et le Nouveau parti démocratique (NPD, gauche) de Thomas Mulcair sont crédités respectivement de 30,1% et 21,2%. Le Bloc québécois (indépendantiste) avec 4,9% des intentions de vote et les Verts à 4,7% pourraient sauver quelques sièges. A 43 ans, Justin Trudeau, fils de l'ancien Premier ministre Pierre Elliott Trudeau (1968-79, et 1980-84), pourrait créer la surprise en défaisant Stephen Harper, sur un programme électoral tourné principalement sur la classe moyenne avec la promesse d'imposer les plus riches pour réduire la fiscalité de la grande masse des Canadiens. Les 65.000 bureaux de vote ont ouvert leurs portes, les premiers à Terre-Neuve et Labrador à 08h30 locales (11h00 GMT), les derniers en Colombie-Britannique à 07h00 locales (14h00 GMT). Quelque 26,4 millions d'inscrits sont appelés à élire 338 députés, 30 de plus qu'en 2011 quand le parti conservateur avait emporté une majorité à la Chambre offrant un troisième mandat à Stephen Harper. - Liesse ou déception - Le Premier ministre a assis sa campagne électorale en jouant la carte de la stabilité budgétaire assortie de baisses d'impôts. Mais une économie en récession sur la première moitié de l'année en raison de la chute des prix du pétrole depuis un an, pourrait coûter quelques sièges aux conservateurs notamment en Ontario, province qui envoie le plus gros contingent à la Chambre avec 121 députés. Thomas Mulcair pour les sociaux-démocrates, passés en deux mois dans les sondages de favoris à une possible relégation comme la troisième force politique, a déjà déposé son bulletin dans l'urne comme 3,6 millions de Canadiens à l'occasion de quatre jours de vote par anticipation il y a une semaine. Ce vote par anticipation a connu un vif succès, en hausse de 71% par rapport à celui du scrutin de 2011, laissant penser à une bonne mobilisation de l'électorat. Aux dernières législatives, le taux de participation avait été de 61,1% des inscrits. Outre Stephen Harper à Calgary et Elizabeth May, patronne des Verts et seule élue du parti en 2011, en Colombie-Britannique, les trois autres leaders, Justin Trudeau, Thomas Mulcair et Gilles Duceppe pour le Bloc québécois sont à Montréal pour, après la publication des résultats, remercier leurs partisans, dans la liesse d'une victoire ou la déception d'un échec. Pour éviter un éventuel impact sur le vote avec un trop grand décalage entre les premiers résultats des provinces de l'Est et la fermeture des bureaux à l'Ouest, l'organisme chargé du scrutin, Elections Canada, a décalé d'une heure l'ouverture des bureaux au Québec et en Ontario à 9h30 locales (13h30 GMT). Ces bureaux fermeront à 21h30 pour ne laisser qu'une demi-heure de plus sur la côte pacifique aux électeurs pour voter. Les derniers bureaux à Vancouver doivent fermer à 19h00 locales (mardi 02h00 GMT).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire