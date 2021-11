La Caencaneuse est à prendre au second degré

Son arme fatale : l'humour. Son champ de prédilection : twitter. Anaïs, 27 ans, alias La Cancaneuse sur les réseaux sociaux vit sa passion pour le Stade Malherbe à travers des commentaires diffusés par le petit oiseau bleu, mais aussi par ses billets sur le célèbre blog We Are Malherbe, bien connu des aficionados des Bleu et Rouge. "A Caen, la dynamique est très forte sur les réseaux sociaux, notamment autour du Stade Malherbe, avec beaucoup de personnes très actives...", observe-t-elle. Ils sont plus de 3 300 à suivre son compte ouvert en décembre 2013.

"Le SM Caen,

l'eldorado des seniors"

"Il y a des choses très sérieuses dans la vie, mais dans le football,on peut rire de tout." Supportrice du SMC depuis ses heures lycéennes à... Malherbe en 2002, elle n'hésite parfois pas à faire dans la provocation, comment en témoigne ce post récent : "Je vous avais promis de la gérontophilie, en voilà avec le SM Caen, l'eldorado des seniors", en référence à Nicolas Seube (36 ans), Rémy Vercoutre (35 ans) ou Alaeddine Yahia (34 ans) qui comptent parmi les joueurs les plus âgés de la Ligue 1. "Je n'hésite pas non plus à chambrer les supporters adverses et forcément en retour je reçois parfois des insultes... On ne peut pas tomber que sur des fans de foot qui comprennent le second degré !"

En toile de fond, elle alimente l'image d'un club dynamique en matière de communication. "Mais attention, on ne fait pas la com' du club, mais plutôt celle des supporters". Caen-Nantes ne manquera certainement pas de l'inspirer à nouveau.