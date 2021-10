Les faits divers du week-end en Seine-Maritime

Le 17 octobre à 5h45, rue Grand-Pont à Rouen, un véhicule finit sa course dans un trottoir. Les policiers contrôlent le conducteur. Agé de 32 ans et habitant Rouen, il a soufflé à 2,08g d'alcool dans le sang.

Le 17 octobre à 7h05, Police Secours repère un automobiliste grillant tous les feux rouge avenue Jean Jaurès à Petit-Quevilly. Il est interpellé, ainsi que ses quatre passagers, rue Louis Poterat. Agé de 20 ans et résidant à Bois-Guillaume, le conducteur n'a pas le permis et souffle à 1,42g d'alcool dans le sang.

Le même jour à 19h15, dans le secteur de La Londe, près de Bourgtheroulde, un automobiliste roule à très vive allure dans le sens Saint-Ouen-du-Tilleul-La Londe, sur une route connue pour sa dangerosité et ses nombreux accidents. Au passage, il percute le portail d'entrée d'une habitation. Ce dernier est projeté sur les deux voitures stationnées dans le jardin. Une automobiliste se plaint d'avoir évité de justesse un accident avec le véhicule incriminé. Enfin, l'automobiliste a percuté une voiture stationnée et a fini sa course sur le toit, en pleine voie de circulation. Agé de 39 ans et domicilié dans l'Eure, le suspect a soufflé à 0,98g d'alcool dans le sang.

Le 18 octobre à 00h05, rue de la République à Caudebec-lès-Elbeuf, un véhicule percute une voiture stationnée en roulant à très vive allure. Le suspect repart mais il est finalement interpellé par Police Secours rue Emile Zola. Il reconnaît être l'auteur de l'accident. Agé de 45 ans et domicilié à Caudebec-lès-Elbeuf, il est également alcoolisé.

Le 18 octobre à 16h30, la BAC repère un jeune homme au volant d'une voiture avenue Bic Aubert à Saint-Etienne-du-Rouvray. Il ne porte pas de ceinture. La voiture de police se rapproche et se met devant l'automobiliste suspect... qui, faute de maîtriser son véhicule, percute celui de la police. Il est âgé de 16 ans. Lui et ses trois passagers sont ramenés à l'hôtel de police et remis à leurs parents. La voiture appartient au père de l'un des passagers.

Enfin, le même jour à 17h20, dans les jardins de l'Hôtel de Ville de Rouen, la BAC aperçoit deux hommes s'affairant autour d'une petite moto qu'ils arrivent à faire démarrer avant de prendre la route avec. Ils sont interpellés un peu plus loin, près du bar La Cascade, rue de la République à Rouen. Le conducteur, sans casque et âgé de 27 ans, a 2,14g d'alcool dans le sang.