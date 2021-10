L'Opera Rock de Greenday "American Idiot" sortira au cinéma

Les studios Universal négocient actuellement l'acquisition des droits d'adaptation pour transposer l'histoire et l'univers de l'opéra rock au grand écran.



En cas de réussite, Universal confiera les commandes à Michael Mayer, metteur en scène de la pièce, et l'écriture du scénario à Dustin Lance Black.



Tom Hanks, qui s'intéressait à la comédie musicale avant ses représentations à Broadway, participera à la production du long métrage.



L'acteur et Universal s'étaient associés par le passé lors du passage au grand écran de la comédie musicale inspirée des chansons d'ABBA, Mamma Mia!





