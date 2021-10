Handball: Oissel MRNHB s'impose face à la réserve de Nantes

Si les cinq premières minutes du match sont serrées, les Bleus font un premier break de deux buts dès la 6ème minute (5-3). L'écart continuera de grandir pour atteindre les dix buts à la mi-temps grâce à une bonne efficacité offensive.

En seconde mi-temps, les joueurs de Stéphane Moualek parviennent à conserver leur écart pour finalement s'imposer 39-27 face à des jeunes Nantais impuissants. A noter la sortie en cours de match du gardien Damien Rouault, blessé, remplacé par le jeune Quentin Filleul.

Au classement, le Oissel MRNHB reste à la 4ème place d'un championnat toujours mené par Caen avec un point de plus.

Stéphane Moualek: " On avait un peu raté notre match à Rennes où sur la première mi-temps on était passé au travers mais là, contre une équipe jeune ou les meilleurs éléments étaient restés avec l'équipe première, évidemment que c'était un peu plus facile. On a fait un match sérieux mais en 2ème mi-temps je trouve qu'on a pris trop de buts. Mais c'est notre jeune gardien qui a joué toute la deuxième mi-temps et c'est bien pour lui. On a perdu un peu trop de ballons et subi trop de contre-attaques."

Prochain match samedi 24 octobre avec un déplacement à Gonfreville-l'Orcher pour le compte de la 5ème journée.