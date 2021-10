Paris (AFP). Hollande veut rassembler et dira ses intentions le moment venu

François Hollande a déclaré lundi qu'il entendait "rassembler" et "réformer" jusqu'à "la dernière seconde de [son] mandat", et qu'il ferait part "le moment venu" de ses intentions pour 2017. "Le rôle du président de la République, c'est de rassembler et de réunir les Français sur un projet. La France doit avancer, la France doit se réformer, la France doit se moderniser, être compétitive, mais elle doit être juste socialement et avoir le dialogue social comme méthode", a déclaré le président de la République sur RTL. "Voilà ce que je ferai jusqu'à la dernière minute de mon mandat. Et je vous dirai le moment venu ce que j'ai à faire" pour 2017, a poursuivi M. Hollande. Interrogé sur les sondages en hausse pour le Front national, M. Hollande a répondu: "Quand j'ai été élu, la candidate du Front national madame Le Pen faisait déjà 18%. Aujourd'hui ça a encore progressé et l'extrême droite progresse partout en Europe". "J'ai une part de responsabilité, je ne vais pas chercher à l'évacuer", "je l'assume" mais "je ne suis pas spectateur, commentateur, je me bats", a-t-il poursuivi. "L'enjeu posé au président de la République pour diriger la France est de tout faire pour que nous puissions vivre ensemble. Avec des règles, des droits, des devoirs, avec des chances de réussir, mais avec un projet collectif". Car "si on veut séparer les Français selon leurs lieux d'habitat, leur âge, leur couleur de peau, je vous assure que cela sera non pas le déclin mais la faillite de l'esprit collectif français", a-t-il assuré. M. Hollande a pris l'exemple de la Suisse, où la droite populiste, l'UDC, résolument anti-immigration et anti-Union Européenne, a enregistré dimanche une progression spectaculaire aux élections législatives. "Taux de chômage? 3%. Croissance? 3%. Donc qu'on ne nous dise pas que (la poussée de l'extrême droite) est un problème économique. Et en Suisse le premier parti est un parti de droite extrême qui considère que l'étranger est le problème. Et cet étranger, il peut être Français là-bas", a-t-il observé.

