Vol de cuivre à Caen : trois mois de prison avec sursis

Les deux hommes chargés accélèrent le pas à la vue des gendarmes. Interpellé, le couple d'origine roumaine explique qu'il se promène... L'inventaire des sacs indique, hélas pour eux, le contraire puisqu'ils contiennent des tuyaux de cuivre découpés en morceaux, des tournevis ainsi qu'une pince.

Ils nient jusqu'au bout

Jugés devant le tribunal de grande instance de Caen mardi 13 octobre pour vol par ruse et effraction d'un local d'habitation, les prévenus tentent de s'expliquer : « Ah non, nous, on n'a pas cassé la vitre de la maison pour voler... Non. C'est une BMW qui vient de jeter les sacs prés des poubelles. On croyait que c’était des habits. On était contents »

« Des sacs bien lourds pour contenir des vêtements, souligne le procureur... et donc, ces morceaux de tuyaux étaient jetés à la poubelle ? » « Oui. »

« Avec la pince Monseigneur ? », poursuit le magistrat. « Oui. » « C'est étrange de jeter des outils, non ? ça coûte cher une pince Monseigneur... »

Même s'ils nient jusqu'au bout leur responsabilité, les prévenus sont finalement condamnés à trois mois de prison avec sursis.