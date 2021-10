Jerusalem (AFP). Un soldat tué dans une attaque en Israël, timides efforts diplomatiques

Un soldat a été tué par balles dimanche dans une attaque en Israël alors que des efforts diplomatiques se mettent timidement en place pour endiguer les violences qui secouent l'Etat hébreu et les territoires palestiniens depuis début octobre. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a confirmé qu'il rencontrerait cette semaine en Allemagne le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, puis qu'il se rendrait au Proche-Orient pour s'entretenir avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Israël a toutefois rejeté l'idée, attribuée à la France, de déployer des observateurs internationaux sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem pour aider à enrayer l'escalade des violences, qui font craindre le déclenchement d'une nouvelle intifada. Le ministère israélien des Affaires étrangères a "convoqué" pour lundi matin l'ambassadeur de France, a appris l'AFP auprès de sources diplomatiques, qui n'ont pas donné de raison officielle pour expliquer cette mesure. Depuis le 1er octobre, les violences qui s'enchaînent sur un rythme quotidien en Israël et dans les Territoires palestiniens ont entraîné la mort de huit Israéliens et d'au moins 41 (BIEN 41) Palestiniens, dont plusieurs auteurs d'attaques au couteau et à l'arme à feu. La dernière a eu lieu dimanche soir à Beersheba, ville du sud d'Israël. La police israélienne a indiqué qu'un homme, probablement palestinien, avait fait irruption dans la gare routière avec un couteau et une arme à feu. Il a tué un soldat et blessé dix autres personnes, dont quatre officiers de police, avant d'être abattu. La police avait d'abord indiqué qu'il y avait un deuxième assaillant avant de dire qu'il s'agissait d'un civil d'origine africaine qu'elle a blessé par balles en le prenant pour un assaillant. - Mur à Jérusalem-Est - La vague d'attaques à l'arme blanche et à l'arme à feu sème l'anxiété et parfois la panique chez les Israéliens. Des lieux publics habituellement fréquentés sont restés largement déserts dimanche à Jérusalem et les forces de sécurité ont été déployées en masse. A Jérusalem-Est, la partie palestinienne occupée et annexée par Israël de la Ville sainte, la police israélienne a entamé dimanche la mise en place d'un mur présenté comme temporaire et censé protéger un quartier de colonisation d'attaques lancées depuis un quartier palestinien voisin, selon un photographe de l'AFP. Le mur, qui doit atteindre 300 mètres de long selon une porte-parole municipale, porte des inscriptions en hébreu indiquant "barrière de police temporaire et mobile". A Tel-Aviv, la municipalité a interdit l'accès des écoles aux employés chargés de l'entretien et du nettoyage pendant les heures où les élèves sont présents, par crainte des attentats. La mesure concerne "aussi bien les (employés) juifs que les arabes", a dit un porte-parole. Les Arabes israéliens (17,5% de la population), citoyens israéliens largement solidaires des Palestiniens, représentent une bonne part du personnel non-enseignant. En Cisjordanie occupée, des étudiants juifs d'une école talmudique qui s'étaient rendus, sans autorisation ni escorte, au tombeau de Joseph à Naplouse ont été sauvés par les policiers palestiniens d'un lynchage par une foule en colère, selon la police israélienne. Ce tombeau, révéré par les juifs et situé en en plein territoire palestinien, avait été incendié vendredi par des dizaines de Palestiniens. Ces jeunes juifs entendaient le restaurer. Mais vu le contexte, la venue sans autorisation était "totalement irresponsable" et "l'incident aurait pu se terminer tragiquement", a indiqué la police israélienne. - Grande inquiétude -

