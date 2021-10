Jérusalem (AFP). Israël: une attaque fait un mort dans une gare routière, la police abat un assaillant

Deux hommes ont ouvert le feu dimanche dans la gare routière de la ville israélienne de Beersheba (sud) faisant des blessés et un mort, tandis que la police a abattu l'un des assaillants. Une des personnes blessées dans l'attaque est décédée, a indiqué dans un communiqué l'hôpital Soraka. Selon l'établissement, dix personnes ont été conduites dans son unité de soins intensifs et l'une d'elles a été déclarée morte à son arrivée. D'après la police israélienne, l'attaque a été menée par des deux hommes, dont l'un a été abattu par la police. "Un terroriste a été abattu", a indiqué dans un communiqué la police israélienne sans l'identifier. Selon un porte-parole de la police, l'autre assaillant a été légèrement blessé par les forces de l'ordre. L'un était armé d'un fusil et l'autre d'un pistolet, a précisé la police. Depuis le début le 1er octobre d'une vague de violences en Israël et dans les Territoires palestiniens, au moins 42 Palestiniens ont été tués, dont plusieurs auteurs d'attaques, et des centaines blessés. Sept Israéliens sont morts et des dizaines ont été blessés.

