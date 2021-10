Paris (AFP). Trois véhicules garés en plein Paris: à l'intérieur, 7 tonnes de cannabis

C'est la plus grosse prise réalisée en France depuis deux ans: quelque 7,1 tonnes de cannabis, cachées dans trois fourgons, ont été saisies par la douane dans la nuit de samedi à dimanche en plein Paris, un "nouveau mode de stockage", selon la douane. "C'est la plus grosse prise depuis longtemps, historiquement sans doute la plus importante à Paris", a déclaré le président de la République, venu féliciter les agents des douanes lors d'une visite surprise à la Direction des enquêtes douanières, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), près de Paris. Un coup "très sérieux" porté contre les organisations criminelles selon François Hollande, parce que "derrière ces valises retrouvées, ce sont des organisations criminelles qui ont d'ailleurs des liens avec d'autres organisations, y compris terroristes". Peu avant, le président, accompagné du ministre des Finances Michel Sapin avait pu constater l'ampleur de la saisie dans un sous-sol du bâtiment, sous étroite surveillance. La découverte, dans le XVIe arrondissement, un des quartiers chics de la capitale, boulevard Exelmans, est le fruit d'une enquête menée par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) à la suite de plusieurs prises réalisées depuis la fin de l'été, notamment les 320 kg de résine de cannabis découverts début septembre à Bayonne, et les 193 kg à Rouen le 7 octobre, a affirmé une source proche du dossier. Les trois véhicules étaient garés le long d'un boulevard de cet arrondissement de l'ouest de Paris, "des véhicules de location immatriculés en France", a précisé une enquêtrice de la DNRED. C'est un habitant qui a donné l'alerte, intrigué par ces fourgons garés là depuis "au moins depuis une semaine, dix jours", selon une source douanière. Un chien n'a eu ensuite qu' "marquer les fourgons". Un quatrième, vide, a aussi été retrouvé à proximité. Des véhicules abandonnés sur la voie publique pour servir de cache: ce "mode de stockage est nouveau", a affirmé la source des douanes, qui font face à une diversification des "modes d'acheminement et de stockage". Personne n'a été interpellé à l'occasion de cette saisie, pour des raisons de "sécurité". "Mais de l'ADN et des empreintes vont être exploitées", a affirmé cette source. L'enquête en flagrance a été confiée à l'office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) de la police judiciaire, selon une source judiciaire. La drogue, en provenance du Maroc et ayant probablement transité par l'Espagne, était destinée au marché hexagonal, selon l'enquêtrice des douanes. Elle était conditionnée sous la forme de plaquettes de résine contenues dans des "valises marocaines": des ballots de 25 à 30 kg confectionnés avec du plastique et de la toile de jute, et bardés d'adhésif. Ces paquets reposaient dans le coffre des véhicules. La valeur marchande représente 15 millions d'euros, selon Bercy. - 157,3 tonnes de cannabis saisies en 2014 - La prise de ce week-end est la plus importante en France de ces deux dernières années, selon une des sources proches du dossier. La plus grosse saisie de ces dernières années en France remonte au 26 avril 2013. Ce jour-là, les douaniers mettent la main sur plus de 7,5 tonnes de cannabis à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), à la frontière espagnole. Fin juillet, ce sont près de 6 tonnes de cannabis qui ont été saisies par les policiers dans une villa de la région de Marseille, ainsi que dans une voiture. Au total, près de 200 tonnes de stupéfiants ont été saisies en 2014 par la douane, dont 157,3 tonnes de cannabis, soit une hausse de 84% par rapport à l'année précédente, des chiffres record selon un bilan de Bercy. Environ 80% des saisies de stupéfiants en France sont réalisées par la douane. Le cannabis est la drogue la plus consommée en Europe et sa consommation est en augmentation, notamment en France où la demande est estimée à 300 tonnes par an selon les autorités. La possession ou consommation de cannabis représentent plus de 60% de toutes les infractions liées à la drogue en Europe.

