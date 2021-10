Paris (AFP). Trois véhicules garés en plein coeur de Paris: à l'intérieur, 7 tonnes de cannabis

C'est la plus grosse prise réalisée en France depuis deux ans: quelque 7,1 tonnes de cannabis, caché dans trois véhicules utilitaires, ont été saisies par la douane dans la nuit de samedi à dimanche en plein Paris. Cette découverte, dans le XVIe arrondissement, un des quartiers chics de la capitale, est le fruit d'une enquête de plusieurs semaines menée par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), ont indiqué des sources proches du dossier, qui confirmaient une information de BFMTV. L'enquête a été conduite à la suite de plusieurs prises réalisées depuis la fin de l'été, notamment les 320 kg de résine de cannabis découverts début septembre à Bayonne, et les 193 kg à Rouen le 7 octobre, a affirmé l'une de ces sources, sans plus de précision. Les trois véhicules étaient garés le long d'un boulevard de cet arrondissement de l'ouest de Paris. Il n'y avait personne à bord et l'enquête se poursuit, a encore dit cette source. Personne n'a été interpellé à l'occasion de cette saisie. La drogue était conditionnée sous la forme de plaquettes de résine contenues dans des "valises marocaines": des sacs de 25 à 30 kg confectionnés avec du plastique et de la toile de jute. Ces paquets reposaient dans le coffre des véhicules utilitaires. En se basant sur un prix de revente au détail d'un kilo de résine de cannabis (2.500 à 3.000 euros selon une source policière), la valeur marchande des 7 tonnes saisies représenterait donc une vingtaine de millions d'euros. - 157,3 tonnes de cannabis saisies en 2014 - La prise de ce week-end est la plus importante en France de ces deux dernières années et vraisemblablement la plus grosse jamais réalisée à Paris intra-muros, selon une des sources proches du dossier. Le 26 juillet dernier, près de 6 tonnes de résine de cannabis destinées à la région marseillaise avaient été découvertes dans une villa de Vitrolles (Bouches-du-Rhône). Mais la plus grosse saisie de ces dernières années en France remonte au 26 avril 2013. Ce jour-là, les douaniers mettent la main sur plus de 7,5 tonnes de cannabis à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), à la frontière espagnole, en deux opérations menées à quelques heures d'intervalle, à bord de poids-lourds transportant des fruits et légumes. En février de cette même année, près de 7 tonnes de résine étaient retrouvées au péage du Boulou, sur l'A9, près de la frontière espagnole, dans un camion en provenance d'Espagne. Au total, près de 200 tonnes de stupéfiants ont été en 2014 saisies par la douane, dont 157,3 tonnes de cannabis, soit une hausse de 84% par rapport à l'année précédente, des chiffres record selon un bilan de Bercy. La douane réalise plus de 80% des saisies de stupéfiants en France. Le cannabis est la drogue la plus consommée en Europe et sa consommation est en augmentation, notamment en France où la demande est estimée à 300 tonnes par an selon les autorités. La possession ou consommation de cannabis représentent plus de 60% de toutes les infractions liées à la drogue en Europe.

