Berlin (AFP). Allemagne: la candidate poignardée par un anti-migrants élue maire de Cologne

La candidate à la mairie de Cologne (ouest de l'Allemagne), gravement blessée samedi au couteau par un homme opposé à l'arrivée de réfugiés, a été élue dimanche maire de la ville, selon des résultats provisoires. Henriette Reker, hospitalisée après cette agression sur un marché par un homme agissant pour "des motivations racistes", a obtenu 52,7% des voix, selon des résultats publiés par la municipalité après le dépouillement du trois-quart des bulletins de vote dimanche soir. Candidate indépendante mais soutenue notamment par le parti de la chancelière Angela Merkel, elle est arrivée en tête de ce scrutin municipal, devant six autres candidats, dans la 4e ville d'Allemagne où vit une importante communauté musulmane et qui accueille de nombreux réfugiés. La responsable politique, inconnue au niveau national jusqu'à samedi, dirige le service s'occupant de la prise en charge et du logement de ces migrants à leur arrivée à Cologne. Cette attaque commise par un chômeur allemand de longue durée, âgé de 44 ans et proche de l'extrême droite dans les années 90, a suscité l'indignation en Allemagne. Angela Merkel, dont la politique d'ouverture aux réfugiés provoque de vives critiques, a manifesté sa stupeur tandis que la puissante dirigeante de la région de Cologne, la Rhénanie du nord-Westphalie, Hannelore Kraft, a dénoncé une attaque contre la démocratie. Blessée au cou par des coups de couteau, Henriette Reker avait été immédiatement opérée. De source hospitalière on a indiqué dimanche que son état était satisfaisant et qu'elle ne devrait pas souffrir de séquelles, selon les médias locaux. "En l'état actuel des choses, et si tout se déroule normalement, le rétablissement total de Mme Reker est probable", a indiqué le Pr Karl-Bernd Hüttenbrink au journal Rheinische Post. L'agresseur, qui a été interpellé sur les lieux, a également blessé quatre autres personnes. Il est considéré pénalement responsable de ses actes, a indiqué dimanche la police locale.

