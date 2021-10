Une réunion a été organisée dans la soirée du mardi 12 avil à la mairie de Cherbourg pour présenter le projet d'une zone 30km/h dans l'hypercentre de la ville.

Une démarche qui vise à apaiser la circulation et à donner plus de place aux cyclistes et aux piétons.

Des travaux d'aménagements devraient donc bientôt commencer. La nouvelle zone sera mise en place avant l'été.

Bonus AUDIO / Les raisons de cette démarche avec Liliane Loisel, maire adjointe à la mairie de Cherbourg ...