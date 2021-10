Ce vendredi soir, vers 20h sur la route entre Evreux dans l' Eure et L’Aigle dans l'Orne, au niveau de Conches-en-Ouche, une collision entre deux voitures. Dans l’une d’elle, un jeune homme de 24 ans, seul à bord est décédé après avoir été éjecté de l'habitacle . Dans le second véhicule, on déplore deux blesssés graves. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce nouveau drame de la route.