Eure. Un homme est mort dans un accident entre une voiture et un camion

Un accident mortel s'est produit entre une voiture et un poids lourd vendredi 22 mars vers 16h20 à Plasnes près de Bernay dans l'Eure, sur la route départementale 438. Un septuagénaire est mort et deux personnes ont été blessées, un homme de 50 ans et une femme de 75 ans.

Les pompiers et le Smur mobilisés

Pour cet accident, les pompiers de l'Eure et le Smur d'Evreux ont été mobilisés. Le conducteur de la voiture, un homme d'environ 75 ans est mort, et sa passagère, une femme de 75 ans, a été transportée au centre hospitalier d'Evreux de façon médicalisée par le Smur. Le conducteur du camion, âgé de 50 ans, qui a été légèrement blessé, a été transporté au centre hospitalier de Bernay. Au total, 11 sapeurs-pompiers sont intervenus.