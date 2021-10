A Caen, la mort d’un détenu suscite le débat

“Il était assis et tout d’un coup, il a chuté, inanimé”, explique Elsa Dujourdy, juriste à l’Observatoire international des prisons (OIP). La victime souffrait en fait de troubles cardiaques. “Nous avons reçu plusieurs témoignages concordants. Il a été fait état d’un problème d’utilisation du défibrillateur cardiaque”, souligne Elsa Dujourdy. L’OIP a donc saisi les autorités sanitaires ,compétentes dans ce domaine, afin qu’une inspection puisse être menée. Par ailleurs, comme c’est le cas lors d’un décès en détention, une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte. “La mort de cette homme doit appeler à une vigilance particulière, notamment par rapport à la question du vieillissement de la population pénale et de la prise en charge des soins d’urgence”.

