Forains en colère : une délégation reçue en préfecture après une opération escargot

15 camions d’industriels forains normands et bretons en opération escargot, ce vendredi après-midi sur l’ A 84 et la RN 174 entre Avranches et Saint-Lo.

Une délégation de 6 d'entre eux a été reçue en préfecture de la Manche : ces industriels de la fête foraine veulent être reconnus, considérés et consultés dans les collectivités qui bannissent de plus en plus les fêtes foraines des centres-villes, vers leur périphérie.

Ecoutez Dove Gontier, l’un des représentants des forains reçus en préfecture

Dove Gontier Impossible de lire le son.

Forains en colère Impossible de lire le son.

Et à Rouen, la Foire St Romain va sans doute être annulée. L'annonce a été faite par les forains. Ils refusent de monter leurs manèges sur l'emplacement que veut leur imposer la ville.