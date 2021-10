Grand spectacle gratuit au Mont-Saint-Michel

Le spectacle se déroulera sur le barrage du Couesnon et sur la passerelle menant au Mont-Saint-Michel.

Après 20 années d’études et d’aménagement, le Mont reprend la mer. La soirée du vendredi 16 octobre 2015 célébrant cet événement, rassemblera tous ceux qui ont contribué à l’accomplissement du projet. Les partenaires invitent largement le public au spectacle qui clôturera cette soirée et la fin des grands travaux.

Laurent BEAUVAIS, président de la région Basse-Normandie et du syndicat mixte, était en direct ce midi sur Tendance Ouest

Dès 20h, le public est invité à participer à un spectacle d’images et de lumières, évoquant les mouvements des eaux du fleuve et de la mer, les espaces maritimes reconquis et les ouvrages d’art réalisés pour parvenir à métamorphoser le paysage qui entoure le Mont.Le barrage et la passerelle sont en scène, accompagnées par l’évocation de deux grandes bisquines emblématiques de la baie, la Cancalaise et la Granvillaise. Le public peut se déplacer du barrage au Mont pour l’envisager sous plusieurs points de vue différents. En repartant le long de la passerelle, il participe au final pour mettre en lumière le nouveau cheminement entre le Mont-Saint-Michel et le barrage.