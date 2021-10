Vingt ans d’actions de Caen la mer : qu’en retenez-vous ?

Vous avez demandé aux habitants de l’agglomération de se prononcer sur les actions de la communauté d’agglomération ces vingt dernières années par le biais d’un questionnaire. Quel retour avez-vous eu ?

“Dans le numéro 29 du magazine de l’agglomération, Sillage, nous avions en effet mis un questionnaire pour que chacun puisse, de façon anonyme, donner son avis sur ce qui a le plus marqué dans l’intercommunalité depuis vingt ans. Nous avons recueilli 520 réponses et les résultats sont assez surprenants”.



Quels sont les résultats de cette enquête ?

“Ce qui arrive en tête des actions (49,1%), c’est la rénovation des piscines et du stade nautique. Ce dernier équipement est une image phare de la ville de Caen et le fait de le rénover et de l’améliorer est une attente très forte de l’ensemble de l’agglomération. Puis vient l’engagement pour une ligne ferroviaire à grande vitesse (48,9%). Même si cela ne fait pas partie des compétences directes de Caen-la mer, l’agglomération a, au travers de l’ensemble des élus communautaires, beaucoup travaillé sur ce dossier et continue de le faire. Il est incontournable que la Basse-Normandie soit reliée à Paris par une ligne à grande vitesse. Arrive en troisième le projet de bibliothèque multimédia à vocation régionale (36,4%). C’est une grande attente. A quasi égalité avec la construction de l’usine d’assainissement de la STEP du Nouveau Monde (36,2%). Ce fut un chantier important pour réguler le traitement des eaux usées. Enfin, est plébiscitée la reconversion du site de la SMN en campus technologique Effiscience”.



Comment expliquer que, dans ce classement, figurent deux projets, donc deux équipements non achevés : la rénovation du stade nautique et la bibliothèque multimédia à vocation régionale ?

“Ce sont de très beaux projets et les Caennais sont impatients de les voir réalisés. La bibliothèque actuelle de Caen est arrivée à saturation. Et la ville a besoin pôle central autour de la culture.”