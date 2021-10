Tolkien s'expose à Mondeville : entretien

Racontez-nous votre exposition



Elle regroupe des reproductions de John Howe, connu pour ses nombreuses illustrations des livres de Tolkien. Nous sommes fiers d'avoir eu son accord pour cet événement. Vous y trouverez aussi des dessins de Didier Graffet, un dessinateur normand qui compte dans l'univers de la Fantasy. On y découvre différents univers, comme la fantasy arthurienne, assez proche du roman historique. Tolkien nous tenait à cœur en tant que passionnés. Une envie soutenue par l'éditeur Christian Bourgois.



Quel est le public visé ?



Les fondus de fantasy seront présents mais nous voulions faire découvrir ce monde peu connu au grand public. On aimerait toucher un public vaste pour passer au-delà des clichés et amener Tolkien à un public curieux de connaitre cet univers si riche.





Pratique : Jusqu'au 23 avril au Carrefour socioculturel de Mondeville, 3, rue Croizat. Tel. 02.31.82.22.73



