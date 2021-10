J?uf (France) (AFP). Lorraine: l'enfant poignardé en pleine rue dans un état grave mais stationnaire

Le garçon de sept ans poignardé jeudi en pleine rue alors qu'il rentrait chez lui après l'école à Joeuf (Meurthe-et-Moselle) a été opéré et se trouvait vendredi dans un "état grave mais stationnaire", a indiqué à l'AFP le procureur de Briey, Yves Le Clair. Son agresseur présumé, un homme d'environ 30 ans qui résidait dans la même rue que lui, était toujours en garde à vue vendredi matin, selon le procureur qui devait tenir une conférence de presse en fin de matinée. Les motivations du suspect, qui s'est rendu lui-même à la police peu après les faits, sont encore inconnues. Cet homme avait été condamné il y a quelques années pour des faits de violences, mais n'était pas spécialement connu dans la ville. Immédiatement après l'agression, qui a eu lieu à quelques mètres de l'entrée de l'immeuble où réside l'enfant, il a été mis en déroute par un policier qui l'a désarmé avec sa matraque télescopique. Il a ensuite pris la fuite avant de se rendre au commissariat de police de Briey, où il a été placé en garde à vue. Le maire de Joeuf, petite ville de 6.700 habitants à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Metz, s'est déclaré "plus que bouleversé". "C'est un enfant de sept ans, on touche à ce qui devrait être intouchable", a dit à l'AFP André Corzani (Front de gauche), précisant qu'une marche blanche devrait être organisée dimanche en soutien à la famille.

