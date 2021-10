Washington (AFP). Etats-Unis: le déficit budgétaire 2015 au plus bas depuis huit ans

Le déficit budgétaire des Etats-Unis pour l'exercice 2015 a atteint son plus bas niveau en 8 ans grâce à une hausse des recettes plus rapide que celle des dépenses, a annoncé le Trésor américain jeudi. Le déficit des finances de l'Etat fédéral s'est établi à 439 milliards de dollars sur la totalité de l'exercice qui s'est terminé en septembre. C'est 44 milliards de dollars de moins (-9%) qu'en 2014 et le plus bas niveau depuis 2007. Cela représente seulement 2,5% du Produit intérieur brut (PIB) américain, un plus bas également depuis 2007. "Sous le leadership du président Obama, le déficit a été réduit des trois-quarts depuis 2009", en terme de part du PIB, a affirmé le secrétaire au Trésor, Jack Lew dans un communiqué. Grâce à la reprise économique, les recettes ont grimpé de 8% à 3.249 milliards de dollars atteignant un sommet historique. La croissance des emplois et donc des impôts sur le revenu ainsi que celle des bénéfices des entreprises ont gonflé les recettes du Trésor. Il faut également compter, signale le communiqué, l'apport des droits mis en place par le système d'assurance santé "Obamacare" qui inflige une amende à ceux qui ne souscrivent pas à une assurance-maladie. Les dépenses, qui elles aussi atteignent un record historique, ont augmenté à une rythme plus lent (+5%) pour totaliser 3.688 milliards de dollars. "Nous devons rester focalisés sur le renforcement de notre économie et adopter un budget à long terme qui finance pleinement le gouvernement et se dispense des coupes budgétaires dommageables comme le mécanisme du séquestre", a plaidé le directeur du Bureau du Budget de la Maison Blanche (OMB) Shaun Donovan alors que les finances de l'Etat font toujours l'objet d'un bras de fer entre le Congrès dominé par les républicains et l'administration Obama. Le Congrès n'a pas encore voté le relèvement du plafond de la dette qui permet à l'Etat fédéral de se financer alors que la date limite du 3 novembre approche.

