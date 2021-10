Fukushima: le Japon élève au maximum de 7 le niveau de l'accident nucléaire

Elle a toutefois précisé que le niveau des émissions radioactives enregistré depuis le début de l'accident nucléaire de Fukushima n'équivalait qu'à 10% de celui mesuré en 1986 après la catastrophe de la centrale située en Ukraine.

Les mesures disponibles sur la radioactivité échappée de la centrale Fukushima Daiichi (nord-est du Japon) "montrent des niveaux équivalents au niveau 7", a déclaré un responsable de l'Agence, un organisme officiel.

Il a souligné que cette décision avait été prise "sur la base des mesures d'iode et de césium relevés dans l'environnement".

"Nous allons continuer de surveiller la situation. C'est un niveau provisoire", a-t-il précisé, ajoutant que la décision définitive de classer cet accident au niveau 7 serait prise ultérieurement par un comité d'experts internationaux.

Seule la catastrophe de Tchernobyl a été classée jusqu'à présent à ce degré maximal de l'échelle internationale de l'INES, signifiant qu'un "rejet majeur de matières radioactives" s'est produit avec "des effets considérables sur la santé et l'environnement".

L'Agence nippone a toutefois précisé que les émissions radioactives mesurées jusqu'à présent dans la centrale Fukushima Daiichi ne représentaient qu'"environ 10% de celles émises par Tchernobyl" en 1986. "Nous n'avons pas déploré les mêmes irradiations de personnes. Il y a eu des rejets à Fukushima de vapeurs et de fumées, mais pas de même ampleur ni de même nature qu'à Tchernobyl", a mis en exergue un porte-parole de l'Agence.

Selon l'échelle INES évaluant la gravité des incidents nucléaires, le niveau 0 correspond à l'absence d'anomalie et le niveau 7, le plus important, à un "accident majeur". L'Agence japonaise avait jusqu'à présent classé l'accident au niveau 5, correspondant à un "accident ayant des conséquences étendues", tandis que son homologue française l'évaluait à 6, le niveau d'un "accident grave".

Fukushima Daiichi est gravement endommagée depuis qu'elle a été touchée par un très violent séisme de magnitude 9 et un tsunami géant le 11 mars.

Les systèmes de refroidissements habituels des réacteurs sont en panne, ce qui a entraîné des explosions et des rejets radioactifs dans l'atmosphère et dans l'océan Pacifique.

80.000 personnes ont dû être évacuées dans un rayon de 20 km autour de la centrale et le gouvernement a ajouté lundi quelques localités situées plus loin à la liste des zones à quitter.

Des légumes verts et du lait provenant des alentours ont été retirés de la vente pour cause de radioactivité excessive, et plusieurs pays étrangers ont pris des mesures de contrôle renforcé, voire d'interdiction de produits alimentaires nippons.

Les autorités tentent d'empêcher cet accident de dégénérer en catastrophe majeure en déversant d'importantes quantités d'eau dans les réacteurs pour empêcher le combustible nucléaire de fusionner.

Les techniciens de l'opérateur du site essaient par ailleurs de réparer les installations en espérant pouvoir relancer le système de refroidissement habituel des réacteurs.

Lors de ces opérations, trois employés ont été irradiés, après avoir marché sans équipement approprié dans de l'eau fortement radioactive ayant inondé une salle des turbines d'un des six réacteurs.

Japon: l'accident de Fukushima relevé au niveau maximum, nouvelles répliquesLe Japon a placé mardi l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima au même niveau de gravité que celui de Tchernobyl, tout en affirmant que les émissions radioactives restaient jusqu'à présent bien inférieures à celles de la catastrophe de 1986.

Fukushima: nouvelle réplique de 6,3 au nord-est, niveau 7 de l'accident nucléaireUne forte réplique sismique de magnitude 6,3 s'est produite mardi en début d'après-midi dans la préfecture de Fukushima (nord-est du Japon), où est située la centrale nucléaire accidentée, a rapporté la télévision publique NHK.

AFP.