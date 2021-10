Buzz : Nadine Morano confond Renaud et Renault.

Sur Canal + hier matin, Nadine Morano, ministre chargée de l'Apprentissage et de la Formation professionnelle a fait une belle bourde en direct ! Regardez ci-dessous.



TF1 freine des deux pieds ses projets télé-réalité. Les échecs de "Carré Viiip" et de "Familles d'explorateurs" forcent la une à stopper son projet de télé réalité d'été qui devait être diffusé chaque jour dès le mois de juin à 18h.

La chaîne américaine ABC est sur le point de commander une huitième saison de Desperate Housewives, et peut-être même une neuvième. Les négociations sont en cours, donc rien n'est encore arrêté, mais compte tenu des audiences toujours élevées pour cette série aux états-unis, les fans français peuvent être confiants.

La sélection télé pour ce soir, c'est M6 qui surfe sur la vague « Mariages princiers » et qui diffuse ce soir un documentaire qui retrace les incroyables destins de Kate et Charlene, les futures épouses des Princes William et Albert de Monaco. C'est à 22h25.